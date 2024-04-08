https://news.day.az/economy/1650512.html Увеличен уставный фонд "Азеркосмос"
Увеличен уставный фонд "Азеркосмос"
Внесены изменения в "Устав юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики" (Азеркосмос)".
Как сообщает в понедельник Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, уставный фонд "Азеркосмос" увеличен с 295 миллионов 605 тысяч 880 манатов до 398 миллионов 605 тысяч 880 манатов.
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