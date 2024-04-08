Увеличен уставный фонд "Азеркосмос"

Внесены изменения в "Устав юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики" (Азеркосмос)".

Как сообщает в понедельник Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, уставный фонд "Азеркосмос" увеличен с 295 миллионов 605 тысяч 880 манатов до 398 миллионов 605 тысяч 880 манатов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!