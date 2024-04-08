В рамках UNFCCC ведется совместная работа с Азербайджаном для успешного проведения COP29

В рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) ведется совместная работа с Азербайджаном для успешного проведения COP29.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"РКИК ООН [UNFCCC], которая является хранителем климатических конференций в экосистеме ООН, уже работает рука об руку с Азербайджаном в рамках COP29, чтобы данное мероприятие было проведено на высоком уровне. Мы также начали оценку рамок сотрудничества в этом году, потому что проведения СОР29 и всей той работы, которую мы выполняем, недостаточно, поэтому мы решили добавить дополнительную деятельность", - сказала она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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