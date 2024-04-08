Банк Китая начал использовать кошельки с цифровым юанем в национальной платежной системе

Банк Китая разработал решение, позволяющее использовать кошельки с цифровым юанем для осуществления переводов в национальной платежной системе (NPC). Об этом пишет в понедельник деловой ресурс "Ицай глобал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующую систему банк уже начал тестировать в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). В частности, такие платежи цифровым юанем через NPC принимают в местном такси. Как указывает ресурс, кошельки с цифровым юанем начали пользоваться популярностью у иностранцев после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Разработанное Банком Китая решение, пишет "Ицай глобал", позволит значительно расширить применение кошельков с цифровым юанем, поскольку устройства для приема таких платежей дешевые и просты в использовании.

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