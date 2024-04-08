Назван срок представления отчета об исполнении госбюджета Азербайджана на 2023 год

Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будет представлен примерно к середине мая.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности 2023 года и дальнейшим целям, передает Day.Az.

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