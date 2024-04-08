https://news.day.az/economy/1650635.html Назван срок представления отчета об исполнении госбюджета Азербайджана на 2023 год
Назван срок представления отчета об исполнении госбюджета Азербайджана на 2023 год
Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будет представлен примерно к середине мая.
Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности 2023 года и дальнейшим целям, передает Day.Az.
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