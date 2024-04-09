В США оценили вероятность снижения процентных ставок
После публикации сильных статданных по рынку труда США все больше аналитиков полагает, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку всего один или два раза в 2024 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.
Некоторые экономисты допускают, что стоимость заимствований останется на прежнем уровне в течение всего 2024 года. В конце 2023 года инвесторы ждали шести или даже семи понижений ставки Федрезерва.
"Последние "медведи" сдаются, - сказал старший экономист RSM US Джо Брусуэлас. - Мы наблюдаем устойчивый экономический рост, и инвесторы начинают учитывать это в своих оценках рисков".
Как стало известно 5 апреля, количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тысячи, максимальными темпами за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тысяч, по данным Trading Economics. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, хотя эксперты не ожидали изменения.
В среду будут обнародованы данные о мартовской инфляции. По оценкам аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале.
Прогноз руководства ФРС предусматривает три снижения ставки в текущем году. Между тем сразу несколько представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) на прошлой неделе выразили желание дождаться новых данных, чтобы лучше понять ситуацию с инфляцией и перспективы экономики в целом.
"Федрезерв все еще может снизить ставку в июне, подав это как легкую корректировку вместо резкого изменения курса денежно-кредитной политики, - считает старший экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен. - Но причин для спешки у них нет".
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