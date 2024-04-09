Shell захотела уйти с Лондонской биржи

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской фондовой биржи и проведения листинга в Нью-Йорке. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению гендиректора корпорации Ваэля Савана, сейчас акции компании недооценены инвесторами. В частности, Саван указал на разрыв в капитализации Shell (230 миллиардов долларов) и ее конкурентов - Exxon Mobil (480 миллиардов долларов) и Chevron (300 миллиардов долларов).

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