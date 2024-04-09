Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

Состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как передает Day.Az, в ходе заседания, проведенного под председательством председателя Экономического Совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, были рассмотрены текущая ситуация и направления политики в области макроэкономической и финансовой стабильности,а также другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова, председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова и заместителя министра экономики Самеда Баширли.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.

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