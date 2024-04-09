Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась
Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте 2024 года вырос на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Day.Az.
Отметим, что на конец февраля индекс потребительских цен составлял 1,3 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, непродовольственные товары подорожали на 1,1 процента, а платные услуги населению - на 2,2 процента.
В марте 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
|
Март 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
100,2
|
100,4
|
101
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
100,4
|
98,9
|
99,7
|
Продукты питания
|
100,5
|
98,4
|
99,3
|
Алкогольные напитки
|
100,3
|
101,6
|
101,8
|
Табачные изделия
|
100
|
111,7
|
111,7
|
Непродовольственные товары
|
100
|
101,1
|
101,4
|
Платные услуги
|
100,1
|
102,2
|
102,5
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
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