Микаил Джаббаров провел рабочие встречи в России

В рамках визита в Российскую Федерацию министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова были обсуждены возможности расширения экономических связей между двумя странами.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что министр экономики Микаил Джаббаров провел встречи с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, а также с руководителями ряда компаний и коммерческих структур РФ.

В ходе встреч было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество между странами расширяется благодаря большому значению, которое Азербайджан и Россия придают развитию двусторонних связей. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции. На встречах, в ходе которых обсуждались вопросы повестки развития азербайджано-российских экономических связей, были рассмотрены перспективы повышения динамики сотрудничества в торговле, транспорте, промышленности, машиностроении, судостроении, фармацевтике, инновациях, применении решений на основе искусственного интеллекта, финансах и других сферах.

Также была предоставлена информация о мерах по развитию ненефтяной промышленности Азербайджана, льготах для предпринимателей в промышленных зонах, о возможностях реализации совместных проектов. Стороны обсудили направления совершенствования механизмов содействия сотрудничеству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.