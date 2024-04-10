https://news.day.az/economy/1651082.html Нефть на мировых рынках подорожала
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,38% и составила $89,76 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,45% и составила $85,6.
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