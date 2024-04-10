Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая

Аналитики Fitch понизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со "стабильного" до "негативного". Об этом говорится в пресс-релизе международного агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пересмотр прогноза отражает возрастающие бюджетные риски Китая, поскольку страна сталкивается с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от модели роста, основанной на развитии недвижимости, к той, которую правительство считает более устойчивой", - отмечается в сообщении.

Рост экономики Китая в текущем году, согласно прогнозу Fitch, замедлится до 4,5% с 5,2% годом ранее. Дефицит госбюджета увеличится до 7,1% ВВП, что будет максимальным показателем с 2022 года (8,6%), когда Пекин ввел жесткие антиковидные ограничения в стране. Для сравнения: по итогам прошлого года дефицит китайского госбюджета составил 5,8% ВВП, средний показатель в 2015-2019 годах и вовсе был равен 3,1%.

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