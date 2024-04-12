Минфин Японии не исключил принятия мер в связи с рекордным падением курса иены

Министерство финансов Японии не исключает возможности принятия различных мер в ответ на снижение курса национальной валюты до самого низкого с июня 1990 года уровня - 153 иены за доллар. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Сюнъити Судзуки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обменные курсы определяются рынком, отражая фундаментальные экономические факторы, и чрезмерные колебания недопустимы. Мы будем продолжать следить за колебаниями рынка. В случае чрезмерного движения мы будем реагировать соответствующим образом, не исключая при этом всех возможных вариантов", - сказал министр финансов.

Курс утром 11 апреля опускался до уровня 153,16 иены за доллар. Сейчас курс вырос до 152,84. По мнению наблюдателей, ослабление иены происходит на фоне сохраняющегося разрыва в учетных ставках со странами Запада, несмотря на решение Банка Японии (центробанк) 19 марта отказаться от многолетней практики отрицательных учетных ставок.

В Японии на протяжении длительного периода ставка находилась на уровне 0,1%, что вкупе с крайне мягкой денежной политикой ЦБ было направлено на стимулирование экономики и достижение целевого уровня инфляции в 2%. В странах Запада учетные ставки в последние годы повышались для борьбы с чрезмерной инфляцией, что делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем в иенах.

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