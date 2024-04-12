ФРС хочет получить больше сигналов о замедлении инфляции

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность недостаточно стремительным замедлением инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ФРС по итогам заседания, прошедшего 19-20 марта, оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

"Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Члены руководства ФРС отметили, что геополитическая неопределенность и растущие цены на энергоносители остаются рисками, способными привести к ускорению инфляцию. Смягчение денежно-кредитной политики также может усилить повышательное давление на цены.

В то же время члены FOMC указали на более сбалансированный рынок труда, а также на слабость китайской экономики и ухудшение рынка коммерческой недвижимости.

На заседании также обсуждались более высокие, чем ожидалось, темпы роста потребительских цен в январе и феврале. В целом небольшое ускорение инфляции прогнозировалось из-за сезонных факторов, однако "несколько участников заседания отметили, что недавний рост инфляции был относительно широким и его нельзя игнорировать как простое статистическое отклонение".

В то же время "практически все участники пришли к выводу, что переход к менее ограничительному курсу ДКП в какой-то момент этого года будет оправданным, если ситуация в экономике будет развиваться ожидаемым образом", говорится в протоколе.

"В поддержку такого мнения они отметили, что дезинфляционный процесс идет в целом в соответствии с прогнозами, которые предусматривали, что он будет несколько неровным", - указано в документе.

Следующее заседание FOMC назначено на 30 апреля - 1 мая.

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