Азербайджан и РФ активизировали работу по МТК "Север-Юг"

Азербайджан и РФ активизировали работу по развитию разных сегментов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов по итогам переговоров в Баку.

"Есть несколько сегментов по сотрудничеству с Азербайджаном в отношении активизации МТК "Север-Юг". Фактически, этот коридор берет начало на Балтике, у Санкт-Петербурга, а его ответвления завершаются в Иране и могут дойти до Индии. Часть маршрута идет через Азербайджан по суше (автодороги и железная дорога) и по Каспию, и мы договорились проработать зоны кооперации", - отметил Ситов.

По его словам, РФ в настоящее время проводит модернизацию своего каспийского порта Оля (круглогодичное судоходство) для повышения грузооборота по МТК "Север-Юг".

Отметим, что в порту Оля планируется создать новую грузовую территорию площадью 250 га: 1-я очередь предполагает строительство шести причалов к 2027 году под грузооборот до 6 миллионов тонн, 2-я очередь - развитие мощностей до 12 миллионов тонн, 3-я - до 50 миллионов тонн.

Также по проекту "Север-Юг" активизируется строительство автомагистралей, транспортных развязок, мостов и инженерных сооружений.

"Думаю, Азербайджану будут интересны новые инициативы РФ по МТК "Север-Юг"", - подчеркнул Ситов.

Напомним, что в 2000 году именно в Санкт-Петербурге было принято решение о создании этого МТК, соглашение по данному коридору ратифицировали 14 стран мира.

По железнодорожному сегменту МТК ожидается создание участка Решт (Иран) - Астара (граница Ирана и Азербайджана), на что банк ВТБ (РФ) дал кредит Ирану на сумму более 1 миллиарда евро.

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