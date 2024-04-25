В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией - ФОТО
В Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие делегация во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.
Отметим, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.
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