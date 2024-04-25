Азербайджан и США обсудили внедрение риск-ориентированной модели надзора в банках - ФОТО
Азербайджан и США обсудили внедрение модели риск-ориентированного надзора в банках.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
В публикации отмечается, что состоялась встреча с заместителем контролера по политике операционных рисков Управления контролера валютного контроля Кевином Гринфилдом.
"В ходе встречи мы обменялись мнениями о внедрении модели риск-ориентированного надзора в банках, регулировании инновационных услуг, а также о важности современных технологий в надзоре и регулировании", - говорится в публикации.
Отметим, что с 23 апреля начался визит банковской миссии Азербайджана в США. Он организован Ассоциацией банков Азербайджана и Торгово-промышленной палатой США.
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