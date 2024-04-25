Петер Сийярто о ходе реализации венгерского проекта в селе Солтанлы Джебраильского района

В рамках обеспечения занятости населения в селе Солтанлы Джебраильского района генеральным планом предусмотрено строительство различных предприятий, цехов, ферм и складов с целью создания новых рабочих мест и развития экономики села.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе начавшегося заседания межправительственной комиссии между двумя странами в Баку.

Он напомнил, что в прошлом году по пректу венгерского холдинга KESZ был заложен фундамент первого дома на территории освобожденного от оккупации села Солтанлы Джебраильского района, которое расположено в стратегическом месте - непосредственной близости от автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

Отметим, что в соответствии с планом восстановления на территории села предполагается обустроить жилые районы на площади 398,82 га, где, согласно прогнозам, будут проживать 1525 семей (6100 человек).

В рамках этого проекта предусмотрено строительство 496 частных домов и 4-5-этажных зданий на 1044 квартиры.

Также отметим, что в Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Напомним, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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