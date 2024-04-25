Петер Сийярто отмечает рекордные показатели товарооборота между Азербайджаном и Венгрией

В 2023 году торговый оборот между Венгрией и Азербайджаном достиг рекорда (около 200 миллионов доларов США).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, потенциал сотрудничества между двумя государствами очень высок в разных секторах.

Сийярто напомнил, что в 2023 году Венгрия получила "молекулы" азербайджанского газа и рассматривает важность такой возможности и в будущем.

Выступивший на заседании министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев подчеркнул, что за два месяца 2024 года товарооборот увеличился на 40 процентов и есть динамика роста.

Отметим, что в Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Напомним, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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