Минэкономики Азербайджана и “UK Export Finance” обсудили возможные направления сотрудничества

Министерство экономики Азербайджана и "UK Export Finance" обсудили возможные направления сотрудничества, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным минэкономики, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов встретился с Эммой Томас, сопредседателем "UK Export Finance" Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKEF) по вопросам глобального происхождения.

На встрече была представлена ​​информация об экономике Азербайджана, возможностях, созданных для инвесторов, экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий. Упомянув о мерах, принятых в Азербайджане в связи с COP29, замминистра подчеркнул важность сотрудничества в этом контексте.

В свою очередь, Эмма Томас рассказала о деятельности представляемой ею организации, отметила возможности партнерства с Азербайджаном в инфраструктуре, транспорте, "зеленой" энергетике, высоких технологиях, цифровой экономике и других направлениях.

Стороны обсудили возможные направления отношений, в том числе возможности использования финансовых инструментов UKEF в Азербайджане, вопросы продолжения контактов для установления партнерства.

Отметим, что "UK Export Finance" (UKEF) - это министерский департамент правительства Великобритании и национальное экспортное кредитное агентство (ECA). UKEF помогает экспортерам получить доступ к оборотному капиталу и справиться с риском неполучения оплаты, предлагая государственные гарантии.

ECA сотрудничает с частными финансовыми компаниями для развития экспорта и международной торговли Великобритании, а также оказывает поддержку компаниям всех размеров и отраслей по всей Великобритании.

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