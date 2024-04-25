Азербайджан работает над предоставлением национальных климатических вкладов

Азербайджан работает над предоставлением вкладов, определяемых на национальном уровне, связанных с климатическими изменениями.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на 15-м Петербургском диалоге по климату.

"Мы будем работать по двум параллельным направлениям, которые взаимно усиливают друг друга, и действия по каждому из них будут мощным сигналом в поддержку другого. Это предполагает разработку четких планов по достижению цели ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию, а также выделение финансовых средств, необходимых для реализации этих планов", - отметил он.

Мухтар Бабаев упомянул, что, как страна, принимающая COP29, Азербайджан понимает необходимость подавать пример, и поэтому меры по борьбе с изменением климата будут занимать центральное место в плане развития страны.

"COP29 не будет сосредоточена исключительно на финансах, поддержке климатических изменений или каком-либо другом отдельном компоненте. Речь пойдет о том, чтобы объединить все эти элементы для дальнейшего продвижения процесса. И если мы решим работать по обоим этим направлениям, этот год может стать моментом, когда мы добьемся реального прогресса", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!