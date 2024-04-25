COP29 организует семинары по прозрачности действий в области климата

В рамках COP29 будут организованы семинары для решения вопросов прозрачности действий в области климата.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на 15-м Петербургском диалоге по климату.

"Нам необходимо повышать прозрачность. Перед нами стоит важная задача - помочь сторонам в подготовке их первых отчетов о прозрачности за двухгодичный период к концу этого года. Эти отчеты имеют решающее значение для отслеживания прогресса и укрепления доверия. Начиная с мая, COP29 организует серию семинаров в поддержку сторон", - сказал он.

Бабаев упомянул, что, если сторонам будет оказана помощь в предоставлении определяемых на национальном уровне взносов, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности за двухгодичный период, это может стать убедительным сигналом о стремлении действовать.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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