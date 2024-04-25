Инвестиции в Азербайджан будут расти

Издание FDI Intelligence группы Financial Times опубликовало ТОП-100 городов с наибольшим количеством прямых иностранных инвестиций в 2023 году. Баку занял в этом рейтинге 3-е место.

Как сказал Trend в четверг эксперт-экономист Эйюб Керимли, экономические возможности Азербайджана растут, передает Day.Az.

"Растущий интерес к инвестированию в Азербайджан связан со стабильностью в нашей стране. В результате проводимых правительством реформ в стране сформировался мощный экономический потенциал. Азербайджан полностью и своевременно выполняет обязательства, вытекающие из международных договоров", - сказал он.

Эксперт отметил, что на освобожденных от оккупации и других территориях страны есть широкие экономические возможности.

"С другой стороны, наша страна начала внедрять новые стратегии и технологии, в том числе "зеленые", и Азербайджан находится в авангарде процессов. Будущее проведение в Азербайджане такого престижного мероприятия, как COP29, также положительно влияет на приток иностранных инвестиций", - добавил он.

Отметим, что в 2023 году удельный вес нефтегазового сектора в прямых иностранных инвестициях (6,7 млрд долларов), привлеченных в экономику Азербайджана, составил 69,9%. Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2022 году этот показатель составлял 71%. Прямые иностранные инвестиции в прошлом году выросли на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.

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