На азербайджано-венгерском бизнес-форуме обсуждены планы по сотрудничеству на уровне компаний

В рамках 10-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку состоялся азербайджано-венгерский бизнес-форум, организованный Агентством по поощрению экспорта и инвестиций - AZPROMO и Венгерским агентством по продвижению экспорта (HEPA).

Как сообщает Trend с мероприятия, в нем приняли участие 55 компаний обоих государств, специализирующиеся в сфере водного хозяйства, сельского хозяйства, ИКТ, здравоохранения, автомобильной промышленности, фармацевтики, строительстве, финансовом и других секторах, передает Day.Az.

Выступивший на бизнес-форуме сопредседатель межправительственной комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высочайшем уровне, в частности, благодаря подписанию год назад Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве.

По словам Бабаева, за минувший период в Баку и Будапеште было проведено около 20 бизнес-форумов, деловых встреч и других мероприятий.

"Что же касается стратегического газового сотрудничества, то в 2023 году Азербайджан (в лице SOCAR Trading) поставил в Венгрию 50 миллионов кубометров газа", - добавил Бабаев.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев представил на форуме информацию об инвестиционном потенциале Азербайджана и льготах, созданных для инвесторов.

Генеральный директор HEPA Габор Йеней, в свою очередь, подчеркнул важность организации подобных мероприятий и достигнутые положительные результаты.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов рассказал о деятельности агентства, мерах поддержки, которые служат налаживанию связей между бизнесменами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!