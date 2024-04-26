Немецкие компании готовы сотрудничать по проектам в области ВИЭ в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Думаю, что регион обладает большим потенциалом для сотрудничества в сфере зеленой энергии и водородной энергии, и немецкие компании заинтересованы в сотрудничестве в Азербайджане, главным образом, как я уже отметил, в области водородной и возобновляемой энергии. Конечно, для этого должны быть соответствующие рамочные условия".