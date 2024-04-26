Япония намерена принять необходимые меры для приостановки падения иены

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что готов вмешаться и остановить резкое падение иены, которая впервые за 34 года составила 155 иен за доллар.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, японская валюта преодолела барьер в 155 иен за доллар, несмотря на недавние изменения в денежно-кредитной политике страны, которая в течение многих лет вводила отрицательные процентные ставки, чтобы попытаться контролировать инфляцию, передает Day.Az.

"Мы обеспокоены падением слабой иены", - сказал Судзуки, добавив, что борьба с ростом цен является приоритетом для японского правительства.

Иена резко обесценилась по отношению к доллару, среди других валют, в основном из-за разницы процентных ставок между двумя странами. В последние недели эта тенденция ускорилась, поскольку не ожидается, что Центральный банк США начнет снижать ставки в ближайшее время.

Правительство Японии в последний раз вмешалось в этот процесс в октябре 2022 года, когда курс японской валюты приблизился к отметке 152 единицы по отношению к доллару.

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