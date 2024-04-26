Обсуждено сотрудничество между SOCAR и Газпромом

Президент SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления российского ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Газпром.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия компаний в газовой сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце февраля Ровшан Наджаф провел обсуждения с Алексеем Миллером в Москве. Азербайджан ранее сотрудничал с РФ в закупке газа, в 2022 году речь шла о сезонных поставках.

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