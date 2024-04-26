Таможенные службы Азербайджана и Кыргызстана налаживают сотрудничество по обмену информацией

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана налаживают сотрудничество по обмену информацией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Кыргызстана, Кабмин согласился с проектом протокола о сотрудничестве и обмене информацией между таможенными службами Кыргызстана и Азербайджана.

Отмечается, что данный протокол был подписан между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана и Государственным таможенным комитетом Азербайджана с целью обмена информацией о статистике взаимной торговли, с возможностью внесения незначительных изменений.

"Регулярный обмен данными таможенной статистики взаимной торговли, сопоставление таких данных и выявление причин расхождений в них будут оказывать содействие повышению достоверности таможенной статистики взаимной торговли государств и окажут положительное влияние на эффективность предотвращения, выявления и пресечения нарушений таможенных законодательств", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ход выполнения проекта будет осуществляться Межправительственной комиссией по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Комиссия будет координировать деятельность государственных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления по реализации программы.

Отметим, что протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 24 апреля.

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