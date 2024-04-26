Члены оргкомитета COP29 встретились с министром окружающей среды Чили

Члены оргкомитета 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) провели встречу с министром окружающей среды Чили Маисой Рохас.

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "X", передает Day.Az.

На встрече была выражена уверенность, что Чили станет неоценимым партнером в налаживании рабочего процесса COP29 в Баку.

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