В США ликвидирован первый в 2024 банк

Департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания взял контроль над банком Republic First Bank и закрыл его.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Отмечается, что FDIC назначена приемником. Корпорация нашла другой банк, который выплатит вкладчикам их средства.

"32 филиала Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь откроются как филиалы Fulton Bank в субботу (для отделений с обычными субботними часами) или в понедельник в обычные рабочие часы. Сегодня вечером и на выходных вкладчики Republic Bank смогут получить доступ к своим деньгам, выписав чеки, используя банкоматы или дебетовые карты", - говорится в заявлении властей.

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