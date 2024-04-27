Крупнейшим странам-эмитентам необходимо дополнительное соглашение по ценам на выбросы углерода

Крупнейшим странам-эмитентам выбросов необходимо дополнительное соглашение по ценообразованию на выбросы углерода, сказал Trend источник в МВФ, передает Day.Az.

"Везде, где климатическая политика пересекается с макроэкономической, МВФ всегда готов помочь. Мы помогаем нашим странам-участницам решать проблемы изменения климата, для которых налогово-бюджетная, финансовая и макроэкономическая политика являются важным компонентом соответствующих политических мер реагирования, включая то, как лучше всего использовать возможности низкоуглеродного и устойчивого роста", - подчеркнул источник.

Фонд поддерживает макроустойчивость, предоставляя политические консультации и поддержку в развитии потенциала, чтобы помочь определить и реализовать эффективную климатическую политику, а также предоставляет долгосрочное кредитование для решения проблем в наиболее уязвимых странах.

"Посредством нашего нового кредитного инструмента, Фонда устойчивости и устойчивого развития (RST), МВФ предоставляет долгосрочное финансирование странам с низким и уязвимым средним уровнем дохода для решения климатических проблем. В странах-получателях RSF фонд также привлекает многосторонние банки развития, международные финансовые учреждения, двусторонних доноров и частных инвесторов, чтобы помочь этим странам изучить варианты привлечения частного климатического финансирования", - отметил источник.

Для более широкого круга своих членов МВФ добавляет климатическую призму к своему экономическому надзору.

"Макроэкономическая и финансовая политика являются важнейшим компонентом перехода к "зеленой" экономике. Это подчеркивает важность международного сотрудничества. Такое сотрудничество необходимо на двух уровнях: во-первых, между международными финансовыми учреждениями, регулирующими органами и разработчиками стандартов для разработки совместимых политик, правил, раскрытия информации и таксономии, а во-вторых, между многосторонними банками развития, донорами и частным сектором для создания механизмов распределения рисков, которые будут способствовать расширению климатического финансирования. Если нам не удастся стабилизировать наш климат, пострадают все страны, поэтому каждая страна должна внести свой вклад. Чем больше мы откладываем, тем выше затраты и тем хуже последствия для следующих поколений", - сказал источник.

МВФ считает, что ценообразование на выбросы углерода должно быть неотъемлемой частью хорошо продуманной политики, дополненной государственной инвестиционной поддержкой и отраслевой политикой, такой как сборы, регулирование или торгуемые стандарты эффективности.

"Налоговые стимулы также необходимы для более широких источников выбросов, включая метан, лесное хозяйство и сельское хозяйство. Тенденция к установлению цен на выбросы углерода растет во всем мире, хотя между странами существуют большие различия в показателях охвата и ценах. Установление цен на выбросы углерода действует почти в 50 странах. В целом мы видим некоторый прогресс в ценообразовании на выбросы углерода. В глобальном масштабе охват в настоящее время составляет около 25% выбросов по сравнению с примерно 10% десять лет назад. Но мы хотели бы, чтобы этот процесс значительно ускорился, а для этого потребуется дополнительное соглашение между основными источниками выбросов", - пояснил источник.

В связи с этим МВФ уже несколько лет рекомендует странам договориться о международном минимальном уровне цен на выбросы углерода, который будет дополнять Парижское соглашение.

"Даже если бы в него была включена меньшая группа, состоящая всего из шести основных стран-эмитентов (Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Великобритания, США), это закрыло бы большую часть разрыва в реализации. Для стран, где ценообразование маловероятно, можно было бы применить альтернативную политику, обеспечивающую эквивалентное сокращение выбросов. Это также послужит очень мощным сигналом другим странам принять аналогичные инструменты.

Прогнозирование того, когда может появиться международный механизм координации политики, такой как соглашение о минимальном уровне цен, кто будет в нем участвовать и какую форму он примет, является спекулятивным", - заключил источник.

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