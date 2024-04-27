COP29 сыграет важную роль в адаптации сельскохозяйственной и экологической политики в Азербайджане к передовой международной практике, технологическому обмену и инновациям.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров в ходе совещания на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

"COP 29 сыграет важную роль в адаптации сельскохозяйственной и экологической политики в Азербайджане к передовой международной практике, технологическому обмену и инновациям. В этом направлении использование инновационных подходов и инструментов будет способствовать устойчивости сельского хозяйства, обеспечению экологически чистыми продуктами питания, а также повышению благосостояния сельских жителей, наряду с защитой окружающей среды", - сказал он.

Отметим, что 27 апреля в Евлахе проходит республиканское совещание на тему "Демонстрация новых технологий защиты почв и ресурсов, адаптированных к изменению климата".

Основная цель мероприятия - широкое применение влагозащитных технологий и инновационных инноваций, адаптирующихся к изменению климата в стране, защита окружающей среды, повышение знаний и навыков фермеров, работающих в регионах, страдающих от засухи, в части снижения негативного влияния глобального потепления на сельское хозяйство, обмен опытом, полученным в этой области крупными фермами и агропарками.

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