Азербайджан готов начать поставки нефтепродуктов в Кыргызстан.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом кыргызским СМИ сказал министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

По его словам, Азербайджан занимает одно из лидирующих мест среди экспортеров нефтепродуктов. В ближайшем будущем в Кыргызстане также начнет работу нефтеперерабатывающий завод "Джунда", который будет потреблять более 1 миллиона тонн топлива ежегодно.

"В связи с этим с руководством SOCAR были обсуждены вопросы поставок нефти в Кыргызстан. Они со своей стороны готовы к сотрудничеству. В настоящее время нами прорабатывается вопрос логистики", - подчеркнул министр.

Напомним, что 24 апреля между министерством энергетики Кыргызстана и министерством энергетики Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

В ходе подписания было отмечено, что стороны стремятся развивать сотрудничество по следующим направлениям: проведение совместных исследований и разработок нефтяных месторождений на территориях обоих государств, торговля нефтью и нефтепродуктами, а также сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики.

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