Иностранные инвесторы стали меньше вкладывать в британскую экономику

Иностранные инвестиции в финансовый сектор Великобритании в прошлом году упали в два раза, сообщил Лондонский сити.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, такие данные приводит Reuters.

В прошлом году объем инвестиций составил £1 млрд ($1,25 млрд). В 2022-м он был равен £2 млрд. Сокращение в главном финансовом центре королевства объяснили ударом по настроениями на жестком экономическом фоне.

Крупнейшим источником средств были США (40% средств, 222 проекта, 7 тыс. рабочих мест). Чаще всего вложения приходились на компании по управлению инвестициями.

Глава департамента политики Лондонского сити Крис Хейворд заявил, что для увеличения притока инвестиций необходим более стратегический подход.

Reuters отмечает, что на инвестиции в финансовый сектор Лондона повлияли конкуренция со стороны Нью-Йорка, а также Парижа и Амстердама - два последних банковских центра стали активнее после выхода Британии из ЕС (Brexit, официально страна вышла из союза в 2020 году).

В прошлом году Лондонский Сити утратил единоличный статус главного финансового центра впервые в истории. В соответствующем рейтинге он разделил первое место с Нью-Йорком, согласно исследованию, проведенному по инициативе руководящего органа делового квартала британской столицы - City of London Corporation. Следом шли Сингапур, Франкфурт, Париж и Токио.

Financial Times одним из факторов потери единоличного лидерства Сити также называла Brexit. Из-за него часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в пределы ЕС. Кроме того, многие компании стали предпочитать Лондонской бирже листинг на биржах в США.

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