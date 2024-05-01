Страны G7 намерены отказаться от угольных электростанций к 2035 году

Страны Группы семи (G7) намерены отказаться от генерации электроэнергии с использованием угля "в первой половине 2030-х годов".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министров энергетики G7 по итогам их двухдневной конференции в Турине.

"Мы обязуемся постепенно отказаться от сохраняющейся угольной генерации в наших энергосистемах в первой половине 2030-х годов", - говорится в документе. Вместе с тем участники встречи в качестве альтернативы допускают отказ от угольной генерации "в сроки, соответствующие сохранению предела повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия" от доиндустриальных уровней.

По данным некоторых СМИ, некоторые страны G7 выступали против установления конкретных сроков отказа от угольной энергетики. Так, по информации агентства Reuters, Италия пыталась убедить своих партнеров согласовать общую целевую дату, однако против этого выступала Германия, для которой уголь остается важным видом топлива.

Еще одной страной, для которой важны гибкие формулировки относительно отказа от угля, является Япония, где, как и в Германии, на угольные электростанции приходится порядка четверти всей генерации.

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