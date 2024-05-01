https://news.day.az/economy/1656655.html Центральный банк огласил прогнозы по ВВП на 2024-2025 годы
Центральный банк огласил прогнозы по ВВП на 2024-2025 годы
Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 3,5-4 процентов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
По его словам, в следующем году ожидается рост на уровне трех процентов.
"В свою очередь, прогнозируется рост ненефтяного ВВП на уровне 5-6 процентов", - подчеркнул он.
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