https://news.day.az/economy/1656660.html ЦБ огласил прогноз средней цены на азербайджанскую нефть на 2024-2025 годы
ЦБ огласил прогноз средней цены на азербайджанскую нефть на 2024-2025 годы
Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднюю цену одного барреля нефти в 2024 году на уровне 85,7 доллара США.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
"В 2025 году средняя цена одного барреля нефти прогнозируется на уровне 83,5 доллара США", - подчеркнул он.
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