Азербайджан и Узбекистан обсудили деятельность совместной инвестиционной компании

Азербайджан и Узбекистан обсудили деятельность Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании.

Как передает в среду Day.Az, в рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан, состоялась встреча с директором Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухратом Вафаевым.

В ходе обсуждений подчеркнуты перспективы реализации совместных проектов.

Кроме того, стороны затронули вопросы расширения сотрудничества в различных отраслях, включая промышленность, производство, цифровизацию, туризм и инфраструктуру.

Отметим, что по данным статистического агентства Узбекистана, объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США.

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