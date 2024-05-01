Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы совместной деятельности в энергетическом секторе.

Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического партнерства между двумя странами, такие как изучение новых возможностей для расширения сотрудничества между деловыми кругами и реализация "дорожной карты" по расширению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что по данным статистического агентства Узбекистана, объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США.

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