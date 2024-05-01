В рамках новой кампании кленты Birbank получают возможность больше заработать. Первый в стране цифровой банк запускает новую кампанию под названием "10% кэшбэк на первую покупку". В рамках кампании каждый, кто оформит карту рассрочки Birbank Cashback онлайн, сможет получить 10% кэшбэк (не более 20 AZN) за первую разовую транзакцию, сумма которой составляет 20 AZN и выше в течение первых 30 календарных дней с даты оформления карты.

Владельцы карт имеют возможность воспользоваться кампанией почти в 7500 магазинах, маркетах, кафе, ресторанах, заправках, аптеках и т. д., партнером которых является Birbank. Также клиенты могут воспользоваться такими преимуществами, как 2-кратный НДС, льготный период до 63 дней, возможность рассрочки до 24 месяцев у выбранных партнеров, 100% обналичивание и бесплатная доставка.

Акция действует до 31 мая 2024 года. Чтобы воспользоваться акцией, вы можете заказать карту рассрочки Birbank Cashback на сайтах birbank.az, kapitalbank.az и в мобильном приложении Birbank.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/nknk

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на https://birbank.az, в колл-центре 196 или на страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите "1" и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.