Биткоин подешевел до минимума с конца февраля

Курс биткоина в ходе торговой сессии в среду опустился ниже отметки в $57 тысяч. Криптовалюта торгуется на этих уровнях впервые с 28 февраля.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс биткоина упал на 8,59%, до $56 931. Ether, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует снижение. Монета просела на 8,52% до $2847.

Bнвесторы выводят деньги из криптовалют в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, отмечают аналитики Reuters. Заседание ФРС пройдет 1 мая. Большинство экспертов рынка полагают, что регулятор оставит ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых.

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