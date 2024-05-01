Команда COP29 работает по трем основным направлениям субстантивных вопросов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев во время панельных обсуждений на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность на COP29 и в последующий период" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Я. Рафиев отметил, что в первую очередь это подготовка к переговорному процессу. Пока переговорный процесс по заключительным документам COP29 не начался, но в целях подготовки к нему ведутся активные консультации с участниками этого процесса, с различными государствами, в результате чего изучаются их позиции и разрабатывается стратегия переговорного процесса. Второе направление, по его словам, связано с повесткой действий председательства COP29. И, наконец, третье направление касается реализации Азербайджаном в данном контексте на национальном уровне соответствующих мер и шагов для примера в мировом масштабе.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

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