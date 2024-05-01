Средний коридор является интересной альтернативой привычным транзитным маршрутам

Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, является интересной альтернативой привычным транзитным маршрутам.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"После начала войны в Украине, из-за международных санкций, которые влияют на сообщение через Беларусь и Россию, Средний коридор стал интересной альтернативой другим маршрутам. Заинтересованность Польши в развитии этого коридора была подтверждена подписанием письма о намерениях по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и польским портом Гданьск в 2022 году", - сказал посол.

По его словам, рабочие группы портов Азербайджана и Польши уже провели несколько встреч для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Польша и Азербайджан расположены на пересечении международных транспортных коридоров, которые связывают Европу и Азию, поэтому растущая роль наших стран как логистических и распределительных центров естественна. В рамках формирующихся и развивающихся транспортных коридоров мы поддерживаем развитие транспортно-логистического сотрудничества с Азербайджаном, а также укрепляем его позиции в качестве международного транспортно-логистического узла между Востоком и Западом", - добавил Рафал Поборски.

Напомним, что в июле 2022 года Бакинский международный морской торговый порт и польский порт Гданьск подписали письмо о намерениях по сотрудничеству. Было решено, что подписанный документ послужит основой для расширения сотрудничества между портами, направленного на укрепление региональных связей и увеличение грузопотока за счет использования новых альтернативных транспортных маршрутов, соединяющих Азию и Европу.

Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, который соединяет Азию и Европу и проходит через несколько стран региона. Это альтернативный традиционным Северному и Южному коридорам маршрут.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы.

Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут, который соединяет восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.

Маршрут активно функционирует в последние годы, неуклонно увеличивая объемы грузоперевозок. В 2023 году по коридору было перевезено в общей сложности 2,76 миллиона тонн грузов, а на 2024 год запланировано 4,2 миллиона тонн.

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