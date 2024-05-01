Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, является интересной альтернативой привычным транзитным маршрутам.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"После начала войны в Украине, из-за международных санкций, которые влияют на сообщение через Беларусь и Россию, Средний коридор стал интересной альтернативой другим маршрутам. Заинтересованность Польши в развитии этого коридора была подтверждена подписанием письма о намерениях по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и польским портом Гданьск в 2022 году", - сказал посол.

По его словам, рабочие группы портов Азербайджана и Польши уже провели несколько встреч для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Польша и Азербайджан расположены на пересечении международных транспортных коридоров, которые связывают Европу и Азию, поэтому растущая роль наших стран как логистических и распределительных центров естественна. В рамках формирующихся и развивающихся транспортных коридоров мы поддерживаем развитие транспортно-логистического сотрудничества с Азербайджаном, а также укрепляем его позиции в качестве международного транспортно-логистического узла между Востоком и Западом", - добавил Рафал Поборски.

Напомним, что в июле 2022 года Бакинский международный морской торговый порт и польский порт Гданьск подписали письмо о намерениях по сотрудничеству. Было решено, что подписанный документ послужит основой для расширения сотрудничества между портами, направленного на укрепление региональных связей и увеличение грузопотока за счет использования новых альтернативных транспортных маршрутов, соединяющих Азию и Европу.

Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, который соединяет Азию и Европу и проходит через несколько стран региона. Это альтернативный традиционным Северному и Южному коридорам маршрут.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы.

Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут, который соединяет восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.

Маршрут активно функционирует в последние годы, неуклонно увеличивая объемы грузоперевозок. В 2023 году по коридору было перевезено в общей сложности 2,76 миллиона тонн грузов, а на 2024 год запланировано 4,2 миллиона тонн.

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