Поступления СПГ в Европу снизились

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в апреле 2024 года снизились и стали минимальными с февраля, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы про итогам апреля составили 10,12 млрд куб. м, оказавшись на 4% ниже, чем в марте, и на 16% меньше по отношению к апрелю 2023 года. Этот показатель стал минимальным с февраля.

Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 40,9 млрд куб. м - на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 31%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 28 апреля. На втором месте с долей в 25% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 21% - отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ).

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) составила 9%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (2%) и из Северной Африки (8,6%).

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