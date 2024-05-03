Польша рассчитывает на укрепление политических и экономических связей с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Долгая история польско-азербайджанских дружественных связей является хорошей основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Динамика контактов за последние четыре года продолжает развиваться. В период с 2020 по 2021 год наблюдалось замедление из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако с 2022 года Польше и Азербайджану удалось не только восстановить уровень контактов, существовавший до кризиса, но и начать развивать сотрудничество в новых областях. Одним из важных шагов, способствующих установлению контактов между людьми и развитию экономического сотрудничества, стало открытие прямых рейсов между Варшавой и Баку в мае 2022 года. Это авиасообщение, обеспечиваемое польским национальным перевозчиком LOT Polish Airlines, стало популярным среди азербайджанцев, приезжающих в Польшу для учебы и работы, способствуя также увеличению числа поляков, посещающих Азербайджан с деловыми и туристическими целями. Это, конечно, способствует облегчению контактов между государственными институтами", - сказал он.

Посол Поборски считает, что в 2024 году двустороннее сотрудничество между Польшей и Азербайджаном будет еще более интенсивным, чем за последние пару лет. Он выразил надежду, что давно запланированные польско-азербайджанские встречи на высшем уровне состоятся в ближайшие месяцы.

Кроме того, дипломат указал на несколько областей, в которых Азербайджан и Польша уже наладили успешное сотрудничество. Что касается транспортного сектора, он отметил, что Польша и Азербайджан расположены на пересечении международных транспортных коридоров, которые связывают Европу и Азию.

"Таким образом, растущая роль наших стран как логистических и распределительных центров естественна. В рамках возникающих и развивающихся транспортных коридоров мы поддерживаем развитие транспортно-логистического сотрудничества с Азербайджаном, одновременно укрепляя его позиции в качестве международного транспортно-логистического узла между Востоком и Западом. После начала войны в Украине, из-за международных санкций, которые влияют на сообщение через Беларусь и Россию, Средний коридор стал интересной альтернативой другим маршрутам. Заинтересованность Польши в развитии этого коридора была подтверждена подписанием письма о намерениях по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и польским портом Гданьск в 2022 году. Уже состоялось несколько встреч двусторонней рабочей группы представителей обоих портов", - уточнил он.

Он подчеркнул, что между Польшей и Азербайджаном существует значительный потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, несколько польских производителей могли бы войти на развивающийся рынок зеленой энергетики в Азербайджане.

"Помимо огромных запасов углеводородов, Азербайджан имеет потенциал стать центром зеленой энергии. Мы приветствуем решение азербайджанских властей уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии, роль которых будет только увеличиваться в будущем. Польские компании могут внести свой вклад в создание этой новой и прибыльной отрасли азербайджанской экономики, аналогично тому, как польские инженеры помогли развить нефтегазовую промышленность более 100 лет назад. Мы готовы поддержать любые инициативы по укреплению нашего сотрудничества в этой области", - подчеркнул он.

По его словам, Польша успешно диверсифицирует свою энергосистему, отказываясь от использования ископаемых видов топлива, и доля возобновляемых источников энергии в ее энергетическом балансе неуклонно растет.

"К концу 2023 года мощность установок, использующих возобновляемые источники энергии, в Польше достигла рекордного уровня - более 28,8 ГВт. В 2023 году доля возобновляемых источников энергии составила 26 процентов от общего объема производства электроэнергии в Польше, по сравнению с 19,3 процента годом ранее. Этот рост был бы невозможен без технических идей, инноваций и решений в этой области, предложенных польскими предпринимателями. Польские энергетические компании играют ключевую роль в этом процессе, разрабатывая проекты в сфере фотоэлектрической энергии и инициируя широкомасштабную реализацию проектов в области морской ветроэнергетики. Мы также видим огромный потенциал в области водородных технологий, которые могут быть внедрены в отрасли, где электрификация технически или экономически невозможна. Это находит отражение в деятельности наших научно-исследовательских институтов и компаний, успешно разрабатывающих водородные технологии", - отметил Поборски.

Дипломат также отметил успешную реализацию сотрудничества с Азербайджаном в рамках программы V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB), которая была инициирована посольством Польши в 2022 году и завершена в 2023 году.

"Программа, продолжавшаяся полтора года, была осуществлена консорциумом Вышеградской группы (V4), возглавляемым польским фондом Startup Hub. Ее целью было укрепление сотрудничества и взаимодействия между странами В4 и стартап-экосистемами Азербайджана. Эта цель была достигнута: более 160 азербайджанских стартапов подали заявки на участие в программе. Международное жюри отобрало 80 участников, которые приняли участие в интенсивных тренингах, мастер-классах и встречах с партнерами из стран В4. Десять лучших азербайджанских проектов вышли в полуфинал программы, который состоялся в Баку в июне 2023 года. В результате реализации программы многие инвесторы из стран В4 получили возможность ближе познакомиться с потенциалом азербайджанских инноваторов, а азербайджанские стартапы получили знания о рынках и экосистемах стран В4", - пояснил он.

Посол выражает уверенность в том, что благодаря этому сотрудничеству на европейских и мировых рынках могут появиться новые совместные инновационные технологические решения и продукты польско-азербайджанского происхождения.

"Отношения, установленные в рамках программы V4ATB и ее финала в Баку, уже начали приносить плоды и будут продолжать это делать в будущем. Количество визитов представителей инновационной экосистемы Азербайджана в Польшу растет, и мы также ожидаем дальнейших визитов польских партнеров в Азербайджан. Мы готовы запустить аналогичные программы, если будет интерес со стороны Азербайджана. Польша, с ее текущими инновациями и программами поддержки стартапов, является идеальным местом для молодых высокотехнологичных компаний, желающих развивать свой бизнес и идеи на европейском рынке. Польские инвесторы, венчурные капитал и фонды прямых инвестиций активно ищут привлекательные объекты инвестирования и инновационные проекты по всему миру. Азербайджанские стартапы и инновационные предприниматели могли бы воспользоваться этим предложением и связанными с ним возможностями. Результатом такого сотрудничества на европейских и мировых рынках станут новые инновационные технологические решения и продукты польско-азербайджанского производства", - подчеркнул он.

Рафал Поборски также подчеркнул, что такие сферы сотрудничества, как образование, наука и культура, являются ключевыми факторами в развитии двусторонних отношений между Польшей и Азербайджаном.

"За время моего более чем четырехлетнего пребывания на посту посла Республики Польша в Баку я всегда придавал большое значение контактам между людьми, полагая, что они позволяют нам лучше узнать и понять друг друга. Например, почти каждый месяц делегации польских университетов и аналитических центров приезжают в Азербайджан для развития двустороннего научного и студенческого обмена, а также для продвижения возможностей обучения в Польше. В настоящее время в Баку находится делегация из более чем 20 ученых и студентов аспирантуры востоковедения Варшавского университета - в ходе своего визита они встречались с азербайджанскими экспертами, чтобы лучше понять историю Азербайджана и текущие события на Южном Кавказе", - отметил посол.

Он также отметил успешное сотрудничество между польскими и азербайджанскими художниками и рассказал о роли посольства в укреплении этих отношений.

"В декабре 2023 года наше посольство и Совет по искусству Азербайджана совместно организовали мастер-классы "Польша глазами азербайджанских художников" для 10 азербайджанских художников, которые создали работы, тематически связанные с польской историей, культурой и т.д. Посольство Республики Польша в Баку организует мероприятия, направленные на популяризацию знаний о Польше в Азербайджане и польско-азербайджанских исторических и культурных связях. Один из наших последних проектов в этой области касается вклада польских инженеров, живших на рубеже 19-го и 20-го веков, в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана. В начале 2024 года мы спонсировали публикацию книги о Витольде Згленицком (1850-1904) - польском изобретателе, геологе и филантропе, малоизвестном в Азербайджане, чьи открытия внесли значительный вклад в развитие газового и нефтяного сектора Азербайджана. В феврале Посольство и Национальный музей истории Азербайджана организовали продвижение этой книги на азербайджанском языке. В апреле 2024 года мы представили читателям в Азербайджане английскую версию этого издания", - сказал он.

Говоря о дальнейших перспективах развития отношений между Азербайджаном и Польшей, посол подчеркнул, что за последние месяцы произошло много событий, которые создали благоприятные условия для этого процесса.

"Мы придали новый импульс политическим связям. Мы рассчитываем на участие в крупных международных мероприятиях в Баку, таких как COP29 и Национальный форум городов. Моя страна приветствует шаги, предпринятые Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, и начало процесса делимитации условной азербайджано-армянской границы в апреле 2024 года. Стабильность и мир на Южном Кавказе, несомненно, откроют новые возможности не только для жителей региона, но и для Польши. Это могло бы быть связано, например, с восстановлением Карабаха и освобожденных территорий. Польские эксперты - архитекторы, инженеры, а также специалисты по охране и реконструкции исторических памятников - могли бы оказать поддержку азербайджанской стороне в проектах, реализуемых в этих областях. Но есть и другие возможности для бизнеса, которые я представил, сотрудничество в области образования, контакты между людьми, культурные связи и так далее. Мы должны сделать все возможное, чтобы в полной мере использовать существующий потенциал польско-азербайджанского сотрудничества. Я считаю, что мы на правильном пути", - добавил он.

В честь празднования национального праздника Польши - Дня Конституции посол Поборски отметил, что этот день положил начало активному польско-азербайджанскому сотрудничеству в начале 20-го века и в течение последних трех десятилетий.

"Сегодня мы отмечаем особый день для поляков всего мира - 233-ю годовщину принятия Конституции от 3 мая 1791 года. Эта Конституция была первой в Европе и второй в мире после Соединенных Штатов. Это был современный основной закон, регулирующий государственную систему и отношения между властями и гражданами многонациональной и многоконфессиональной Республики Польша и Великого княжества Литовского, которые вместе составляли Содружество двух народов. Это было настолько современно, что авторитарные соседи Польши, опасаясь ее влияния на своих подданных, вторглись, разделили и оккупировали страну на следующие 123 года. Но Конституция от 3 мая 1791 года стала путеводной звездой для поляков, литовцев, белорусов, украинцев и многих других репрессированных народов, которые боролись в Европе за свою свободу в XIX веке. А также для народов, стремившихся к независимости в Царской Российской империи, в том числе для азербайджанцев. Неслучайно, что вскоре после обретения политической независимости в 1918 году и Польша, и Азербайджан приняли Конституции, основанные на основных свободах и равных демократических правах для всех своих граждан, независимо от их этнического, религиозного, политического или гендерного статуса. Это явление повторилось в 1990 году, когда поляки и азербайджанцы избавлялись от коммунистического наследия. Это заложило основы хорошего и активного польско-азербайджанского сотрудничества в начале XX века и в последние три десятилетия. Наследие Конституции от 3 мая 1791 года по-прежнему актуально для польско-азербайджанских отношений", - сказал в заключении Рафал Поборски.

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