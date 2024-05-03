АБР поддерживает Азербайджан в проведении COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам директор по вопросам изменения климата в департаменте изменения климата и устойчивого развития Азиатского банка развития (АБР) Ноэль О'Брайен, в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

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