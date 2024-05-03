АБР ведет переговоры с Азербайджаном о разработке плана действий по сотрудничеству в области устойчивых закупок.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора и главный специалист по закупкам отдела закупок, портфеля и финансового управления Азиатского банка развития (АБР) Джефф Тейлор, в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Мы проводим консультации с правительством Азербайджана. А затем на основе этого мы составим соглашение и план действий. АБР провел диагностику в этой сфере в Азербайджане. Устойчивые закупки - это развивающаяся практика. Я могу использовать пример Индии. Индия ввела зеленую профессиональную сертификацию для экологически чистых продуктов. Существует ряд подобных инициатив, и мы рассматриваем их с оппортунистическим подходом, и когда мы их увидим, мы их поддержим. И мы будем более чем рады поддержать Азербайджан. Я уверен, что там реализуются инициативы, достойные дополнительной поддержки и внимания", - сказал он.

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