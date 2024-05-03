https://news.day.az/economy/1657370.html Азербайджан и ACWA Power подписали соглашение об аккумуляторной системе хранения энергии - ФОТО
Азербайджан и ACWA Power подписали соглашение об аккумуляторной системе хранения энергии - ФОТО
Между министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power подписано исполнительное соглашение по проекту Аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и рамочное соглашение по проекту наземной ветроэнергетики мощностью 200 МВт.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посредством публикации в социальной сети X.
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