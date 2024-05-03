Азербайджан и ACWA Power подписали соглашение об аккумуляторной системе хранения энергии

Между министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power подписано исполнительное соглашение по проекту Аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и рамочное соглашение по проекту наземной ветроэнергетики мощностью 200 МВт.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посредством публикации в социальной сети X.

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