Запущен сайт COP29.az

C сегодняшнего дня запущена цифровая информационная платформа 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, платформа будет включать в себя информацию о повседневной деятельности председательства COP29 в процессе подготовки к конференции, о работе по подготовке к мероприятию, а также обо всех организационных моментах, представляющих интерес для участников мероприятия и средств массовой информации.

Следует отметить, что посредством существующей версии веб-сайта до сведения местной и международной общественности на двух языках будут оперативно доводиться сведения о работе, проводимой Азербайджаном в рамках проведения COP29, важные новости о переговорном процессе и основные инициативы, выдвинутые высшим руководством страны в отношении климатической деятельности.

В последующий период, после вручения Азербайджану председательского мандата COP29, соответствующие платформы, связанные с павильонными данными, проживанием, электронной визой, аккредитацией, питанием, навигацией по месту проведения мероприятий и другими услугами, предназначенными для использования участвующими сторонами, будут доступны посредством веб-сайта.

Интернет-сайт, продвигающий стратегию зеленого перехода Азербайджана и основную повестку дня председательства COP29, создан в простой и интерактивной форме, с доступной информацией для пользователей и легкого поиска ответов на интересующие их вопросы.

Упомянутые электронные сервисы, предназначенные для местных и глобальных пользователей, будут предоставлять оперативную информацию и прямую ссылку на соответствующие платформы.

На сайт COP29 можно перейти по ссылке.

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