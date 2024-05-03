Азиатский Банк Развития предлагает свою поддержку Азербайджану в проведении COP29

Азиатский Банк Развития уже предлагает свою поддержку Азербайджану по успешному проведению COP29.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал Президент АБР Масацугу Асакава.

"Меня пригласили на COP29, которая пройдет в ноябре в Азербайджане. Я очень рад, что АБР может внести свой вклад в усилия Азербайджана по проведению COP29 как можно более успешным. Мы уже предложили возможную помощь Азербайджану в качестве председателя COP29. Азербайджан является огромным производителем нефти и газа. Так что это очень значимо Азербайджану возглавить COP29, чтобы обсудить, как обеспечить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Это также приоритет АБР. Мы более чем рады продолжить обсуждение с правительством Азербайджана того, какую помощь может предложить АБР, чтобы COP29 прошла с большим успехом", - сказал он.

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