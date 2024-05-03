Страны G7 назвали срок отказа от угля

Страны "Группы семи" (G7) пришли к решению перестать использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году, сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

К такому соглашению Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония пришли по итогам двухдневных переговоров в итальянском Турине. Было принято решение "поэтапно отказаться от генерации электроэнергии с использованием угля в первой половине 2030-х годов", говорится в принятом документе.

При этом в соглашении указано, что страны смогут продолжать сжигать уголь для выработки электроэнергии в случае использования технологий улавливания углекислого газа, позволяющих предотвратить выбросы в атмосферу.

Отмечается, что страны G7 несколько лет не могли прийти к соглашению по поводу отказа от использования угольных электростанций.

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